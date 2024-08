Az Origo beszámolt arról, hogy Köllő Babett csak ennyit írt legújabb Instagram-fotójához, amelyen apró bikiniben és napszemüvegben látható, miközben a feje fölé emel egy felfújható gumimatracot: "Irány a part!" Rózsaszín bikiniben mutatta meg alakját.

Köllő Babett itt egy piros bikiniben, de természetesen a pink bikini is a kedvencei közé tartozik

Fotó: Facebook/Köllő Babett hivatalos oldala

Köllő Babett nyaral

Az Origo azt is ismerteti, hogy Köllő Babett a nyáron több bikinis fotót is megosztott magáról a közösségi oldalán, volt, hogy szokatlan pózban napozott, máskor a tangás popsiját mutogatta, idén júniusban pedig a korábbi pletykát is megerősítette, miszerint idén már nem lesz látható a TV2 képernyőjén.

"Valóban nem leszek most ebben az évadban a képernyőn, bár kaptam megkeresést, de nemet mondtam, és ez az én döntésem – mondta korábban a Borsnak Köllő Babett.