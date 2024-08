Balázs Klári és Korda György házaspár adott interjút a Retro Rádió Abaházi Presszó című műsorában. Abaházi Csaba szekszárdi származású rádiósnak vallották meg, hogy milyen érzés néhány éve színpadi showelemekkel, zenekarral, tánckarral a színpadra állni. A művészházaspár pénzügyeit is menedzsmentjük intézi, minden terhet levesznek a vállukról.

Korda György és Balázs Klári Abaházi Csaba rádióssal a Retro Rádió Abaházi presszó című műsorában 2024. augusztusában. A házaspár pénzügyeit már a menedzsmentjük intézi

Fotó: Facebook/Abaházi Csaba

Pénzügyeiket is mások intézik

Korda György és Balázs Klári elmesélték, hogy néhány éve már nem csak ketten lépnek a színpadra, most már minden fellépésükön mögöttük van a zenekar. Két nagyon vagány fúvós lányt is szerződtettek, a koncertjeiken focipálya nagyságú kivetítővászon van, a dalokhoz szép látványt sikerült készíteni, a fellépéseiken mindenhol ugyanazt a színpadképet látni. Hozzátették, egyszercsak megjelent az életükben a lehetőség, hogy mendzselnék őket. Sok mérlegelés után végül most már egy új megjelenéssel állnak a színpadon, már nem tárgyalnak fellépésekről, gázsikról, vannak táncosaik, zenészeik, mozgalmas színpadképük.

– Valahogy a közönség megérzi ezt. A színpadról érzem azt, hogy megérzik, hogy ezek nem álltak meg, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog – mondta Korda György a rádióműsorban.