A Paksi FC-ikon Böde Dániel kedvesét, Böde-Bíró Blankát szülőfaluja polgármestere, Spiegelhalter László, Vácrátót község hírneve és ismertsége növelése érdekében végzett munkájának elismeréseként avatta a község díszpolgárává, írja az m4sport.hu.

Böde-Bíró Blanka Vácrátót díszpolgára lett

Forrás: fradi.hu

„Annyit tudtam előzetesen, hogy az olimpiai szereplés miatt szeretnének köszönteni az augusztus huszadikai rendezvényen, és hogy lesz egy kis találkozó a helyiekkel. Nagyjából erre készültem, természetesen így is jó érzéssel mentem haza az eseményre, ahol aztán bejelentették, hogy a képviselőtestület döntése szerint díszpolgári címet vehetek át. Nagyon meghatott, könny szökött a szemembe, mert Vácrátót valóban a szívem csücske, úgyhogy ezek után igazán nehéz volt megszólalni, amikor arra kértek, hogy mondjak pár szót. Előkelő helyen van ez az elismerés, tényleg sokat jelent nekem a település, rengeteget kaptam tőle, és ma is szeretek ott lenni, bárkivel találkozom, kedves szavakat kapok. Jólesik, hogy követik a mérkőzéseket, még azok is, akikről nem gondolnám, hogy figyelik a sportot” – mondta a kézilabda-válogatott hálóőre a Ferencváros honlapján.

Böde-Bíró Blanka, aki hatodik helyen végzett a nemzeti csapat tagjaként a nyári játékokon Párizsban, érthető módon férje miatt sűrűn feltűnik Pakson a Fehérvári úti stadion lelátóján. Legutóbb a montenegrói Mornar elleni Konferencialiga-mérkőzésen lehetett őt felfedezni.