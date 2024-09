A népszerű műsorvezető fotósorozattal hozta nyilvánosságra, hogy hogyan, miként töltötte az idei nyarat. Barabás Évinek hosszú, forró volt a nyár, amely számára felidézte a régi nyaralások emlékét.

Barabás Évi, az Rtl népszerű műsorvezetője megosztotta nyaralási pillanatait a nagyközönséggel, számára hosszú, forró volt az idei nyár. Fotó: Markovics Gábor

Barabás Évi utolsó fotói

Barabás Évi többek közt így vallott az augusztus harmincadikán közzétett fotókhoz írt néhány sorban:

"Ez így gömbölyű. Együtt utaztunk, együtt lazultunk. A hosszú forró nyár a régi nyaralások emlékét is felidézte. Balatoni ping-pongozással és nagymama lecsójával. Mert ez így gömbölyű" – írta a közösségi médiában. Barabás Évi még arról is beszámolt, hogy kedvenc autójával utazott, volt a Dunakanyarnál, barátokkal, családdal és kutyájával töltötte az időt, és windszörf világbajnokságon is járt. A fotók itt tekinthetők meg.