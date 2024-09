A bátaszéki kötődésű Kóbor János lánya, Léna a hot! magazin nyári számában tűnt fel sztárfotókon kiskutyájával, Tiffanyval. A kutyusnak mindenhová van bejárása a házban, ám lépcsőzni nem engedik, mert nem tesz jót a hátának, inkább viszik a lépcsőkön, esténként velük szokott aludni.

Sztárfotókon Kóbor Léna és kiskutyája Tiffany, a hot! magazin 2024-es nyári számában. Léna kiskorában mindenkinek azt mondta, hogy neki Tiffany a legjobb barátja

Fotó: MW/hot magazin!/archív

Sztárfotókon Kóbor lánya és kutyája

Kóbor Léna a hot! magazinnak a kutyájáról elmesélte, hogy Tiffany egy tízéves pomerániai törpe spicc. Kislány volt, amikor hozzájuk került. Az édesapja, Kóbor János nem szeretett volna állatot a háznál, ám anyukájával győzedelmeskedtek az apai szigor felett.

– Anya meglepetésből hazahozta a kutyust. Vicces volt, mert lerakta a házban úgy, hogy senkinek sem szólt róla. Utána persza apa is egyből beleszeretett – mesélte Léna még a nyáron. Azt is elárulta, hogy korábban sosem volt kutyája, még a szüleinek sem, ezért is különleges, hogy Tiffany, vagy ahogy ő becézi, Tifi az életükbe jött. Nagyon szereti, lényegében együtt nőttek fel.