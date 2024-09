A budapesti Madame Tussauds kiállítás múlt évben nyílt, a Köllő Babettről készült megdöbbentő fotó valószínűleg ott készült. A színésznő Columbo hadnagy viaszba öntött figurájánál tetteti magát halottnak.

Halottnak tetteti magát Köllő Babett

Fotó: Facebook /Köllő Babett hivatalos oldala

Halottnak látszik

Köllő Babett ezt írta a fotójához a közösségi médiában szeptember hetedikén:

„Így sosem fogja megoldani az ügyet. Rosszul rajzoltak körbe. Vidám hétvéget kívánok mindenkinek!”

Ijedtségre tehát nincs ok, Köllő Babett csak eljátszotta, hogy egy áldozat, akinek halálának körülményeit majd Columbo hadnagy kinyomozza.

Mint ismert, Köllő Babett harminc éve a Tolnai Népújságban mutatkozott be először, mint a pécsi művészeti szakközépiskola tánctagozatán tanuló bonyhádi diák. Azóta országos karriert futott be, mint színésznő és tévés médiaszemélyiség, a Mediaworks Tündérszépek szépségverseny mentorának is kiválasztották.