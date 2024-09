Köllő Babett a közösségi médiában invitálja közös sétára azokat, akiknek fontos a mellrák elleni küzdelem, akik szeretnék támogatni a mellrákon átesett nők rehabilitációját és a társadalmi figyelemfelhívásokat.

Köllő Babett a mellrák ellen küzd, a mellrákon átesett nők rehabilitációját is segíti

(Fotó: Facebook/Köllő Babett hivatalos oldala)

Köllő Babett a mellrák ellen

Köllő Babett figyelemfelkeltő felhívásában hangsúlyozza, hogy a mammográfiás szűrővizsgálaton való részvétel, a korai diagnózis életet menthet, ingyenes, fájdalommentes.

"Járj el az ingyenes, fájdalommentes szűrésre, mert a betegség nem válogat! Bár az előfordulása a 45-65 év közötti korosztálynál a leggyakoribb, előfordul 30-40 éves nőknél is, (sőt ritkább esetben 20-as éveikben járó lányoknál is) –számolt be erről a színésznő. A közös sétát 2024. október tizenkettedikén tartják Budapesten. További részletek Köllő Babett közösségi oldalán.