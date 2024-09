Majoros Péter, az RTL tehetségkutató műsora, az X- Faktor legújabb mentora augusztus ötödikén töltötte be a negyvenötödik életévét. Majka szereti a fiatalokat, még ha időnként képtelen is értelmezni az ízlésüket.

Majka és felesége több oldalas, exkluzív interjút adott a 2024 szeptember 11-én megjelent hot! magazinnak, betekintést engedett az olvasóknak a családi életébe Forrás: MW

Majka negyvenöt éves

Majoros Péter a hot! magazin interjújában elmondta, hogy megannyi elfoglaltsága mellett is igyekszik a saját módján megtalálni a közös nyelvet a fiatalsággal. Fiatalos lendületének és a gyermekeinek köszönhetően egyáltalán nem tartja magát vénnek vagy ódivatúnak, és ez az X-Faktor tehetségkutató alatt is jól jött számára.

– Nagyon is szeretem a fiatalokat, még ha időnként képtelen is vagyok értelmezni az ízlésüket. Nem is akarom feltétlenül megérteni őket, mert mindegyik mással akar foglalkozni, mint az elődeik, ezt pedig elfogadom. De nem akarok másképpen viselkedni, mint ami én vagyok, csak azért, hogy bevágódjak nálunk – szögezte le Majka. További részletek a hot! magazinban, a Majoros Péterrel és nejével, Hajnalkával készült exkluzív interjú még elérhető az újságárusoknál.