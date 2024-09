Az országos szépségverseny, a Tündérszépek egyedülálló lehetőséget nyújtott idén is a fiatal hölgyeknek, hogy megmutassák tehetségüket, kisugárzásukat, és a színvonalas rendezvényen keresztül közelebb kerüljenek álmaikhoz. Az idei döntő egyik résztvevője volt Gősi Gabriella, aki vármegyénket képviselte. Elmondása szerint rendkívül pozitív élményekkel gazdagodott a verseny során.

Gősi Gabriella a Tündérszépek hétvégi döntőjén is gyönyörű volt

Fotó: Bánkúti Sándor

A Tündérszépek döntője

A versenyzőknek három különböző öltözetben kellett végig vonulniuk a kifutón, miközben a háttérben bemutatkozó filmjüket vetítették. Gabi izgalommal mesélt a döntő eseményeiről, külön kiemelve, hogy a verseny során egy farmer-pólós szett, sportos ruházat, valamint elegáns, gálára tervezett estélyi ruhák voltak a fellépő darabok.

– Gyönyörű sminkekkel és frizurákkal vonultunk végig a kifutón, ami valóban emlékezetes volt mindannyiunk számára – emlékezett vissza Gabi.

A különböző ruhák és stílusok felvonultatása lehetőséget adott arra, hogy a lányok több oldalról is megmutathassák egyéniségüket. Gabi különösen elégedett volt a verseny szervezésével, nemcsak a csodás ruhákat viselhettek, de minden darabot és kiegészítőt ajándékba is kaptak a résztvevők, ami még különlegesebbé tette az eseményt. A gálán viselt ruhák tervezője nem más volt, mint Kárpáti Rebeka szépségkirálynő, akinek divatérzéke tovább emelte a verseny színvonalát.

Barátságok és új lehetőségek

A verseny során nem csak a szépség és a tehetség állt a középpontban. Gabi szerint az egyik legszebb dolog az volt, hogy a lányok között barátságok szövődtek.

– Mindenki nagyon kedves és barátságos, így a döntő légköre igazán támogató és pozitív volt. Nem versenytársaknak, hanem inkább egy szuper közösség tagjainak éreztük magunkat.

Fotó: Bánkúti Sándor

Gabi elmondása szerint a verseny nemcsak a személyes fejlődést és önbizalom növekedését segíti a résztvevők számára, hanem új lehetőségeket is megnyit előttük. Őt személyesen már a verseny alatt felkérték egy fotózásra, amelyet most, a döntő után végre meg is valósíthat. Ez a felkérés komoly elismerés számára, hiszen jelzi, hogy felfigyeltek rá.