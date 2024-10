Azahriah népszerű magyar előadó a Youtube-csatornáján jelentette be visszavonulását. Tolna vármegyeiek, a TEOL portálra kommentelők többsége egyetért Azahriah döntésével.

Azahriah Pakson 2023 nyarán, a rajongók imádták, a TEOL-portálon kommentelők agyondicsérték, visszavonulásának bejelentése után azonban örömüket fejezték ki

Fotó: Molnár Gyula

Azahriah búcsúzik

A TEOL portál Facebook oldalán kommentelők ezeket a szavakat használták Azahriah bejelentésével kapcsolatban: "Hála isten", "Nekem nem fog hiányozni, bocsi", "Végre", "Van Isten". Az egyik kommentelő arról számolt be, hogy szerinte Azahriah megcsinálta, amit kevesen tudnának. Elérte a csúcsot és tudta, mikor kell abbahagyni. Egy másikuk viccesen jegyezte meg, hogy valószínűleg lesz majd egy másik előadó, aki Azahriah babérjaira tör, és sosem lesz vége ennek az egésznek.

Életútjáról film készült

Azahriah a múlt évben, Tolna vármegyében, Pakson, az államalapítás ünnepén adott koncertjére az egész országból és a határon túlról is érkeztek rajongók. Akkor a TEOL portálon kommentelők agyondicsérték Azahriát. Az Origo is beszámolt Azahriah visszavonulásáról, megemlítve, hogy Azahriah idén májusban három nagykoncertet adott a Puskás Arénában és a Sziget Fesztivál nagyszínpadára is meghívást kapott, valamint a jövő hónapban látható a mozikban az Azahriah életútját bemutató film is.