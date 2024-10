Köllő Babett ismét tanúbizonyságát tette annak, hogy mennyire pozitívan igyekszik szemlélni a világot. Ezúttal a párkapcsolatok második esélyéről mondta el kendőzetlen a véleményét, számolt be erről a Borsonline október huszonkettedikén.

Köllő Babett bonyhádi származású színésznő elmondta a véleményét a párkapcsolatokról, szerinte létezik második esély, az emberek tanulnak a hibáikból Fotó: Markovics Gábor

Köllő Babett bízik

Köllő Babett így vallott a Sláger FM rádióadásában a párkapcsolatokról:

„Hiszek benne, hogy létezik második esély, el tudom képzelni, hogy az emberek tanulnak a hibáikból és másodszorra működhet. A szüleim is megpróbálták, másodszor is összeházasodtak egymással. A kimenetelét hagyjuk is, de megpróbálták, ahogy én is anno újrakezdeni" – árulta el a rádióadásban, hozzátéve, bízik abban, hogy vannak, akik egy szakítás után is folytatni tudják a kapcsolatukat. Szerinte az emberek tudnak változni. Hisz abban, hogy akinek meg van írva a helye a másik életében, az így is, úgy is ott lesz.

