Koltai Róbert vidám, zenés, sztorizós önálló estjének ad otthont a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ idén október harmincadikán. Az est címe: Sose halok meg? A neves művész párjával lép a szekszárdi színpadra.

Koltai Róbert Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban lép fel 2024. október harmincadikán. Rendező párja is vele tart

Fotó: Máté Krisztián

Koltai Róbert önálló estje Szekszárdon

Koltai Róbert közelgő estjéről a szekszárdi kulturális intézmény a honlapján azt írja, hogy a közönségre Dés-dalok, tanárparódiák, versek, színházi történetek és vallomások várnak, mert a Sose halok meg? című műsor egy zenés, verses, sztorizós kabaré. Az előadásban a párja, Gaál Ildikó rendező is szerepel. Mint ismert, Koltai Róbert a közelmúltban vallotta be, hogy nyolcvan évesen is lehet szerelmesnek lenni. A Borsonline beszámolt róla, hogy a színész hatvan év felett kezdett új életet Gaál Ildikóval, akivel egy színdarab kapcsán ismerkedtek meg. A rendezőnő néhány szakmai kérdésre volt kíváncsi, ezért kereste fel a híres színészt. Hónapokig csak beszélgettek, majd hirtelen felgyorsultak az események, szerelmesek lettek egymásba. Azóta a munkában is elválaszthatatlan társak.