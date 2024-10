A Tisza tizenhárom - tizenöt fokos volt idén október nyolcadikán, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató adatai szerint. László Boldizsár bírja a vízhőmérsékletet legújabb fotója tanúsága szerint. Megint csobbant.

Megint csobbant László Boldizsár, a Tiszában merült el, láthatóan jól esett neki a körülbelül tizenhárom- tizenöt fokos víz. Élményét fotón is megörökítette és közzétette a közösségi médiában.

Forrás: Facebook/László Boldizsár

László Boldizsár ezt írta új fotójához, amelyet október hatodikán vasárnap posztolt a Facebook oldalára: "Szezon indító merülés 18 km evezéssel egybekötve a Tiszán". Élményeiről videófelvételt is készített, amelyben sok szeretettel köszöntött mindenkit a Tiszáról:

– Igen a víz már kezd alakulni, de azért még nem az a decemberi, szóval nem is rossz, 13-14 fok, kint-bent, várok mindenkit ide, a Tiszára. Ja, és nem árad" – mondta többek közt. Mint arról korábban beszámoltunk, a tenor már szeptemberben is megosztott egy hasonló fényképet a közösségi oldalán, akkor is körülbelül tizenöt fokos vízben fürdött.