Mayer Zoltán, a szekszárdi városi televízió egykori operatőre a legismertebb előadóművészekkel forgat együtt, hamarosan érkezik a nevével fémjelzett Pápai Joci videóklip és Curtis új klipje is. A legújabb munkái közül jelenleg a NOX zenekar Fel! című videóklipje látható, amelyet a közelmúltban mutattak be.

Mayer Zoltán szekszárdi származású operatőr (jobbra) forgatta a NOX zenekar Fel! című videóklipjét, amelyet 2024 október végén mutattak be. A vizuálklipben a NOX együttesre jellemző régi látványelemek is megjelennek

NOX videót forgatott

Mayer Zoltán lapunknak elmondta, hogy a Tárnoki Kőfejtőben forgatott NOX videoklip egy apokaliptikus történet, amelyben az emberiség elpusztult, ám a NOX tagjai még élnek és barlangrendszerekben bujdokolnak, hogy aztán a legvégén onnan kijussanak és felszabaduljanak. Mayer Zoltánék úgynevezett vizuálklipet készítettek, amelyben a NOX zenekarra jellemző régi látványelemek is megjelennek. Ezek szintén Mayer Zoltán nevéhez fűződnek, aki Szekszárdon kezdte operatőri munkáját ám már több mint húsz éve a saját útját járja.

Péter Szabó Szilvia, a NOX együttes énekesnője az új videóklip forgatásán

Gyakran látogat Szekszárdra

Mayer Zoltán így nyilatkozott lapunknak munkásságáról:

– Mostanra már több mint kétezer zenei videoklipet forgattam, rendszeresen forgatom nagyzenekarok klipjeit. Mindig is vonzottak a videoklipek, a legtöbbet Jimy J. Hollywood filmrendezővel dolgozom együtt. Ugyanígy számos tévéműsort is forgattam, mint a TV2 Házasság első látásra és a Next Top Model Hungary műsorait. Magyar filmeket is készítettem, például a 200 első randit és a Doktor Balatont – ismertette Mayer Zoltán, aki, bár nemzetközi karriert is magáénak mondhat, gyakran látogat haza Szekszárdra.