Zsikó Zsuzsanna október tizenötödikén a közösségi médiában számolt be újabb találkozásáról Ördög Nórával. Zártkörű rendezvényen járt az Ördög Nóra férje, Nánási Pál fotóművész nevével fémjelzett Nánási stúdióban.

Ördög Nóránál járt Zsikó Zsuzsanna 2024 októberében

Fotó: Facebook/Zsikó Zsuzsanna

Zsikó Zsuzsanna így számolt be a közösségi médiában a találkozásról: ma délután a Nora Beauty zártkörű rendezvényén járhattam a Nánási stúdióban. Jó érzés volt egy kis időre kiszakadni a megszokott kerékvágásból és inspiráló nőkkel találkozni, beszélgetni! Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a néhány órának! Most pedig folytatódjék a szokásos csomagolás, hiszen holnap reggel messze földre utazunk – tette közzé a Facebookon rajongóinak-követőinek Zsikó Zsuzsanna. Mint ismert, a Nora Beauty Ördög Nóra és a Helia-D smink és kozmetikai termékeinek brandje, a termékek 2022-től elérhetőek. Ördög Nóra és Zsikó Zsuzsanna nem először találkoztak. Egyik korábbi találkozásukról is készült fénykép, 2018-ban, akkor Zsikó Zsuzsanna a saját sminkcuccait, szépségtermékeit is megmutatta a közösségi oldalán.