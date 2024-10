A Paksi FC egykori játékosa, Simon Attila és felesége, Erika is harcba szállt a Nyerő Páros címéért. Az RTL sztárpár showjának hétfői első adásában nem sikerült a legjobban a debütálásuk, ugyanis a játékostársak közül senki sem ismerte fel a labdarúgót, egyedül Kabát Péter, a műsor játékainak állandó segítője tudta róla, hogy kicsoda. Köszönhető ez többek között a közös sport múltnak, de képernyőn is szerepeltek már együtt, Simon Attila nemrégiben ugyanis feltűnt a Kabát FC című műsorban, korábban pedig a Survivor – A Sziget túlélő reality-ben láthatták a nézők.

Simon Attila és felesége, Erika is a Nyerő Páros címért hajt

Forrás: RTL

Egy kapszulában kell aludniuk

Az, hogy a Nyerő Párosban Erikával meddig jutnak nagyban függ attól, mennyire sikerül szövetségeseket találniuk, illetve attól is, hogy a játékok során miként teljesítenek. Az első párbaj arról döntött, hogy a villa mely' szobáját foglalhatják el. Ebben nem volt szerencséjük, már csak a kertben maradt számukra hely, ahol egy úgynevezett kapszulában kell tölteniük az éjszakákat.

A párosról már az első részben megtudhattak néhány magánéleti titkot a nézők. Így nemcsak azt, hogy a kapcsolatuk annak idején kalandnak indult, ami végül komoly fordult, hanem Erika azt is elkottyintotta, hogy férje lelkes rajongója a felnőtt filmeknek. Ugyanakkor érzelmesebb oldalát felvillantva, meghatódva beszélt arról is, hogy Attila a világ legjobb apukája, példaértékű, ahogy a két lányukkal bánik. Emellett kiváló sportember, aki nemcsak a pályán, hanem a magánéletben is mindenben 200 százalékot nyújt. Mindezekért nagyon büszke rá. – Már ezért megérte bejönni, mert a húsz év alatt ezt még egyszer sem mondtad – reagált a kedves szavakra a labdarúgó.