Curtis a Kísértés Mátéjával fogy

A TV2 Kísértés című műsorában szakított egymással a dombóvári kötődésű Brigi és Dusán. Farkas Brigitta Laura azóta a Kísértés másik szereplőjével, Kovács Máté személyi edzővel él együtt, aki őt is és most már a neves magyar rappert, Curtist is fogyasztja.

Brunner Mónika

Sokan követik nyomon a TV2 Kísértés című műsorából megismert Farkas Brigitta Laura életét, aki a műsorban otthagyta dombóvári származású vőlegényét, Dusánt. A szolnoki Kovács Máté fitnesz edzőt választotta, akivel azóta is edz, sőt, most már Curtis is náluk fogy. Curtis le akar fogyni, és ezért mindent megtesz. A rapper a TV2 Kísértés új sztárjánál, Farkas Brigi új élettársánál, Kovács Máté személyi edzőnél edz

Fotó: Instagram/Curtis/Kovács Máté Curtis le akar fogyni A neves rapper, Curtis fényképsorozattal bizonyítja, hogy milyen sokat fogyott Farkas Brigi új párjának segítségével. Curtis erről így számolt be a közösségi médiában: „A mondás igaz, „a kemény munka kifizetődik"! Eltelt 3 hónap az első edzésem óta, ami Kovács Máté barátom segítsége, tudása nélkül nem sikerült volna" – tudatta a rapper, aki táplálkozásáról is szót ejtett, és arról is, hogy a munka folytatódik tovább. Eközben az új sztárpár, Farkas Brigi és Kovács Máté november elején egy Fejér vármegyei éttermet ajánlott követőiknek, megmutatták mit esznek. A fotók alapján egyiküknek sincsenek súlyproblémáik. A TV2 Kísértés új sztárpárja, Kovács Máté és Farkas Brigitta Laura. Egymást választották, összeköltöztek, együtt esznek, együtt edzenek, diétáznak is

Fotó: Facebook/Farkas Brigitta

