Wollner Péter, becenevén Brumi lapunknak elmondta, hogy ugyan a Házasság első látásra párkereső reality-jének még csak néhány adásában volt látható, de már érzi az ismertséget és a népszerűséget. Pakson megállítják az utcán, leszólítják a boltban, a barátai, a kollégái is nézik a műsort, és szurkolnak neki, elmondják a véleményüket.

Az új sztárpár: Wollner Péter Brumi paksi fegyveres őr és Kovács Renáta budapesti pultos, tartalomszolgáltató

Házasság első látásra: titkok

Wollner Péter elárult néhány bennfentes titkot:

– Mióta feltűntem az adásokban, abszolút erről szól az életem. A barátaim már az elején kiborultak, hogy miért Kovács Renátát tették mellém, miért nem Oláh Orsit – mesélte. Önmagáról elmondta, hogy szerinte ő egy abszolút jóindulatú ember, nagyon tud szeretni, tisztelettudó és előzékeny is, aki nem mindenáron akarja elfogadtatni az igazát. Tűpontos, mint a svájci óra. A nagymamája tanította arra, hogy minden megbeszélt időpont helyszínére öt perccel korábban érkezzen. Az édesanyjával és nagymamájával nőtt fel, akik a két legfontosabb ember az életében. A nagymamája idén márciusban került idősek otthonába, ahol biztos kezekben van, rendszeres orvosi ellátás alatt áll. A karácsonyi ünnepeket pedig ismét velük tölti.

Egyetlen nőt akar

Wollner Péter a korábbi párkapcsolatairól elmondta, hogy összességében elégedett volt az egykori barátnőivel. Ám mivel egyiküket sem vette feleségül, így nyilván nem voltak a számára tökéletesek.

– Mindig is úgy voltam vele, hogy egyetlen nőt akarok, és attól az egyetlen nőtől akarok gyereket. Azért nem vettem feleségül előtte senkit, mert édesapámnak három hölgytől három gyereke született, köztük én, ám egyikünket sem nevelte. Számomra édesanyám rossz példát mutatott. Úgy éltem az életemet, hogy eldöntöttem, ha édesapa leszek, akkor a gyerekem, a gyerekeim családban nőjenek fel. Semmiképp nem akarok hétvégi apuka lenni, kitartok majd a párom mellett – tette hozzá Wollner Péter.

Féltékenység között

Kovács Renátáról, a feleségéről elmondta, hogy bár a barátainak először nem volt szimpatikus, ő elégedett, hiszen már az első pillanattól kezdve megvolt köztük a szikra Renivel. Hálás azért, hogy Renáta került mellé, hálás a házasságukért. A műsorban Wollner Péter egyik fontos barátja, egy lánybarátja is feltűnt, akit feleségének is bemutatott. A műsorban is elmondta, fontos a számára, hogy Reni elfogadja a lánybarátját.