A ciprusi nászútjukon kapott sokkot Kovács Renáta, amikor a férje bevallotta neki, hogy hány nővel feküdt le élete során: „Negyven alatt, de harminc felett” – hangzott el a Házasság első látásra hétfői adásban Wollner Péter szájából.

Wollner Péter ciprusi nászútjukon elmesélte a feleségének, hogy öt-hat tartós párkapcsolata volt, és házasságuk előtt négy évig volt egyedül. A szexuális partnerei számáról pedig felesége kérdésére úgy nyilatkozott, hogy a szám közelít a negyvenhez. Reni, a feleség kiborult.

– Jézusúristen! Az nagyon sok! Számomra egy férfi is ugyanúgy veszít az értékéből, hogy ha mindenkinek osztogatja magát. Szóval én szeretném magamat különlegesnek érezni, hogy egy férfi nekem szentel figyelmet, de ha én vagyok a százhuszonötödik, akkor nem fogom magamat olyan iszonyatosan különlegesnek érezni a szemében. Ez most egy kicsit megdöbbentett, ez azért annyira nem tetszik, de most nyilván nem tudok ezzel mit tenni. Hát most meg tudnálak fojtani – hangzott el Kovács Renitől.

Wollner Péter a ciprusi nászútjukon mindent megtesz, hogy a felesége a bizalmába fogadja. Közösen fürdőztek Cipruson, az ágyba vitte nejének a reggelit. Úgy érzi, hogy megtalálta Reniben azt, amit egy nőben keresett, hogy tényleg jó vele a csend. A neje kutyájára is kíváncsi.