Lehet drukkolni a paksi származású szereplőnek, Wollner Péternek, becenevén Bruminak, aki ma este a TV2 saját gyártású párkereső reality showja, a Házasság első látásra második évadának harmadik részében szerepel. Péter harminchét éves fegyveres őr, akinek fő jellemzője, hogy szabálykövető. Határozott férfi, aki nem akar maga mellé egy primadonnát. Bevallása szerint olyan nőre vágyik, akivel a csend is jó. Ezzel szemben a neki szánt hölgy hisztisnek tűnik. Ma este mutatják be a showműsor harmadik részét.

Wollner Péter (Brumi) paksi férfi a TV2 Házasság első látásra című műsorának tegnapi adásában már készülődött a nagy találkozásra. Wollner Péter csendes, visszafogott nőre vágyik, a neki választott hölgy azonban a ruha miatt is látványosan hisztizik. A hölgy neve Reni, huszonkilenc éves, pultos, tartalomgyártó

Házasság első látásra – Reni szívéhez a kutyáján keresztül vezet az út

A Házasság első látásra című műsor tegnapi adásában Péter barátai elárulták, hogy barátjuknak az is fontos, hogy egy nőnek szép lábfeje legyen. Ezt a műsorban a főszereplő maga is megerősítette. Wollner Péter azt is bevallotta, hogy várja a pillanatot, hogy meglássa a neki választott hölgyet az oltárnál.

– Nagyon-nagyon várom azt a pillanatot, hogy megforduljak, és őszintén bízom benne, hogy ez szerelem első látásra lesz – mondta a műsorban Wollner Péter, aki bár nyugodt hölgyre vágyik, a számára választott hölgy a tegnapi adásban már idegeskedett, mert több menyasszonyi ruhát felpróbált, de egyet sem érzett igazán magáénak. Emiatt később kiborult, sírógörcse is lett. A hölgy neve Kovács Renáta, harminc éves budapesti lakos, nagy reményekkel érkezett, hogy megtalálja álmai férfiját. A szívéhez a kutyáján keresztül vezet az út.

Mint ismert, a TV2 Házasság első látásra reality szereplői először az oltár előtt találkoznak egymással. Azonnal dönteniük kell, hogy elfogadják-e a másikat. Ha mindketten igent mondanak, akkor végigkísérik őket a villámgyorsan megkötött házasságuk, párkapcsolatuk útján.