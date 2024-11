– Az apaságot úgy képzeltem el, hogy minimum egy évig élek együtt azzal a nővel, akitől gyerekem születik majd. Szerelemgyereket szeretnék. Mivel rólam az édesapám nem gondoskodott, így szeretném, ha a gyerekem, gyerekeim velem, családban nőnének fel – tette hozzá.

Tombol a szerelem a TV2 Házasság első látásra házaspárja között

Fotó: Facebook/Wollner Péter

Bezárt Paks utolsó szórakozóhelye

Wollner Péter portálunknak elmondta, hogy lesznek még a Házasság első látásra című műsorban meglepetések.

Ő már a műsor utáni életére is felkészült. Paks továbbra is fontos a számára, most épp azt fájlalja, hogy a közelmúltban a város utolsó szórakozóhelye is bezárt. Szívesen maradna benne a sztárvilág körforgásában, nagyon tetszik neki a média világa, a szereplés, ám a kamera mögötti világ jobban érdekelné. Korábban a paksi Fortuna rádióban is dolgozott.