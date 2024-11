A Honeybeast zenekar videoklipjeit forgatta Mayer Zoltán, az első már elkészült, a címe: Kavarog. A második videoklipet pedig jelenleg még vágják. A Honeybeast énekesnője Tarján Zsófi, Hernádi Judit színésznő lánya. A klipek rendezője Jimy J. Hollywood.

Honeybeast videóklipet forgatott Mayer Zoltán szekszárdi operatőr. A klip két főszereplője Tarján Zsófia énekesnő és Szandavári Gergely tévéműsor szereplő

Fotó: Beküldött foró

Honeybeast klipet forgatott

Mayer Zoltán elmondta lapunknak, hogy a Honeybeast zenekarnak forgatott videoklipek érdekessége, hogy a két videoklip, bár két külön zeneszámra készült, mégis összetartozik. A forgatásokat néhány hete fejezték be. Mindkét klip főszereplője Tarján Zsófi, a Honeybeast zenekar énekese és Szandavári Gergely, aki a TV2 Házasság első látásra című műsorban lett ismert.

– Úgy gondoltunk Gergő bohókás ám nyugodt játéka lesz a megfelelő a sztorihoz. Egy párt alakítanak, akik játszóházakban jelmezbe öltözve gyerekeket vidítanak fel. Monoton ismétlődő életükbe akkor jön a bonyodalom, amikor hazaérve Gergő hanyatt esik és megváltozik az élete, de ez már a második résztől lesz látható – tette hozzá Mayer Zoltán.

Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője (középen) nemrég túlsúlyáról és gyermekkori sérelmeiről vallott

Fotó: Beküldött

Szekszárdi származású

A Honeybeast videóklipek egy budakalászi játszóházban és a Petneházy Club Hotel faházaiban forogtak. Mayer Zoltán a munkája során több forgatási helyszínen dolgozik, de mindig van ideje Szekszárdra is hazalátogatni. Büszke szülővárosára, hiszen Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központ akkori amatőrfilm klubjában szerette meg a filmezést, később a városi televízió vezető operatőre volt tíz évig. Ma is rendszeresen visszajár Kindl Gábor tévés-filmes-lemezlovas meghívására az évente megrendezett Shoot4earth 24 filmmaraton zsűrijébe. Mayer Zoltán hét Aranyszem díj, két Los Angeles-i filmdíj és két Magyar Mozgókép különdíj birtokosa. B. M.

Tarján Zsófi énekesnő többször beszélt arról, hogy egyedül a súlyával nem képes megbirkózni, már több fogyási próbálkozáson van túl

Fotó: Beküldött

Celebekkel forgat

Mint arról korábban beszámoltunk, Mayer Zoltán elfoglalt, tele van munkával, hamarosan érkezik a nevével fémjelzett Pápai Joci videóklip és Curtis új klipje is. A legújabb munkái közül jelenleg a Honeybeast Kavarog című videoklipje mellett NOX zenekar Fel! című videóklipje is látható még, ez utóbbit szintén a közelmúltban mutatták be.