Horváth Tamás az RTL Sztárbox című műsora miatt jelentős súlytól szabadult meg, és a sok edzés miatt izmosabb lett. A műsorban sajnos súlyos sérüléseket is szenvedett, ám ezzel együtt számára továbbra is fontos, hogy jól nézzen ki. A tetoválásait is büszkén vállalja. Új, fekete-fehér fotóján (a cikk végén, a szerk.) egy szexis Horváth Tamást láthatnak a rajongói.

Fotó: RTL Sajtóklub

Horváth Tamás a szexi fényképpel a 2025 júniusi fellépését promotálja, amelynek a Budapest Park ad majd otthont, ahol ez már a tizedik fellépése lesz. Horváth Tamás így számol be a közösségi médiában a jövő nyári koncertről:

„Tisztán emlékszem mikor az első dátumot megkaptuk… Olyan volt mint egy álom. Ez az a hely, ahol varázslat történik. Minden alkalommal. Ez az a hely, ahol egy rövid időre újra gyermekké válhatunk. Esőben, viharban is együtt tombolunk. Nincs megfelelési kényszer, önmagunk lehetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat. Együtt. Ez az én 10. Parkom” – írta a Facebookon a fekete-fehér fényképéhez.