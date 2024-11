Cuki rózsaszínű világ fiújaként, kidolgozott meztelen felsőtesttel, férfi tangában látható Budavári Fülöp a legújabb modellfotóin. A fényképek hűen idézik Barbie és Ken világát.

Ken baba lett Budavári Fülöp szekszárdi származású influencerből legújabb a modell fotóin. A további fényképek elérhetőek az Instagram oldalán

Fotó: Instagram/iamfülöp/MW

Ken babává vált

Budavári Fülöp élethű Ken babaként tűnik fel Mandi Monroe szőke művészhölgy mellett, aki szintén élethűen formázza meg Barbie-t. A fotósorozattal talán az amerikai Mattel játékgyártó cég két ikonikus babája, Barbie és Ken előtt is tiszteleg a két modell. Barbie-t 1959-ben, Ken babát két évvel később, 1961-ben mutatták be a nagyközönségnek. Barbie baba eredeti neve Barbara Millicent Roberts, Ken baba eredeti neve: Kenneth Sean Carson. Az alkotóik gyermekei után nevezték el őket. Barbie és Ken baba testarányait megalkotásuk óta folyamatosan tudományos vizsgálatoknak vetik alá. Irreális testarányaikkal kapcsolatban említik, hogy például Ken baba mellkasa állítólag 27,5 százalékkal nagyobb, mint egy átlagos férfié. Étkezési és testképzavarokat, valamint depressziót is társítanak Barbie-hoz és Kenhez.