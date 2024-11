A Ripost november hetedikén számolt be arról, hogy Köllő Babett a közösségi oldalán is gyakran megörvendezteti a követőit egy-egy szexi fotóval, nemrég pedig egy olyan videót is megosztott, amely ugyancsak zajos sikert aratott. Köllő Babettet idén is Pamela Andersonhoz hasonlítják.

Köllő Babett a múlt évben is Pamela Andersonként mutatta magát, ezen a 2023-as fotón olyan, mint a Baywatch amerikai sorozat egyik szereplője. Az új Pamela videója a cikk végén található

Fotó: TEOL/Facebook

Köllő Babett olyan, mint Pamela

A bonyhádi származésú színésznő a múlt évben is közzétett már önmagáról Pamela Andersonra hasonlító fotót. Azon a fotón is egy tükörben néz, ám akkor a Pamela Anderson színésznővel népszerűvé vált Baywatch-tévésorozat fürdőruha világát idézte meg a fotóalkotásban. Az új, idei, a közelmúltban közzétett Pamela videófelvételen a színésznő a tükör előtt pózol, feltűzött hajjal, egy lenyűgöző, mélyen kivágott, fekete és fehér ruhában. A videójához ezt írta: "Jó smink, jó haj, jó ruha = indulás". A rajongók dicsérik a Pamela Andersonhoz hasonlító Köllő Babettet, tudatta a Ripost.