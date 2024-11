Osvárt Andrea várandós kismama nyilvános szerepléseiben is visszafogott, csak egy-egy fotóból lehet következtetni arra, hogy milyen kismama divatot követ a színésznő. Nos, szereti a farmert, a natúr színeket, és szemüveget is hord.

Fotó: Facebook/Osvárt Andrea

Osvárt Andrea kismama divatja

Osvárt Andrea Facebook bejegyzéseiben is betekintést engedett abba, hogyan öltözködik kismamaként. Új fényképét november tizennegyedikén, csütörtökön tette közzé a Facebookján: helytörténeti sétán vett részt Budapesten, a Mechwart ligettől a Széna térig, amely során egy óvóhelyre is ellátogattak. Osvárt Andrea a sétán világosbarna-mustársárga kabátot, divatosan megkötött halvány, többszínű sálat, valamint szemüveget viselt. A közösségi médiában fellelhető korábbi fotóin fekete magasított nyakú, garbós pulóverben, farmerben, fehér trikóban, rövid, bézsszínű dzsekiben és bordázott, gyapjú-gyapjúkeverék hatású szürke pulóverben látható, valamint ahhoz illő szürke-rózsaszín hátizsákot is visel. Jellemzően természetesen sminkeli magát, natúr színű, rövid körömdivatot követ. Osvárt Andrea kismamaként sem változtatott jelentősen öltözködési szokásain, korábban is a visszafogott megjelenés volt rá a jellemző.