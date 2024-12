A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola szalagtűző bálját a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban rendezték meg 2024. november huszonkilencedikén, pénteken. Gyarmati Jázmin is ott volt a szalagtűző bálon, narancssárga báli ruhában végzősökkel táncolt.

Gyarmati Jázmin, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium tanulója (elől) szelfizett az iskolája szalagtűző eseményén

Fotó: Facebook/Gyarmati Jázmin

Gyarmati Jázmin bálozott

Hajós Éva, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy az idei tanévben kilencvenöt végzős diákjuk van. Gyarmati Jázmin nem végzős, ő csak táncolt a végzősökkel a szalagtűző bálon, amely pénteken késő délután szalagtűző ceremóniával kezdődött. A diákok szalagokat kaptak a szívük fölé, amellyel jelezték számukra, hogy hamarosan elballagnak az oktatási intézményből. A szalagon két dátum, 2021 és 2025 évszámok szerepelnek, utalva arra a két esztendőre, amikor kezdték és amikor befejezik iskolai tanulmányaikat. A szalagot minden tizenkettedikes tanuló viseli a gallérján, ezzel is jelzik a városnak, a környezetüknek, hogy érettségi előtt álló gimnáziumi diákok. A szalagtűző ceremónia után jókívánságokkal, beszédekkel, köszöntőkkel folytatódott a pénteki esemény, majd kezdetüket vették a báli nyitótáncok, amelyeket a kulturális központ márványtermében már testközelből is megnézhettek a szülők, hozzátartozók. A három osztályt három tánctanár tanította be, osztályonként huszonegy-huszonkét pár táncolt, nem csak párban, hanem csoportos formációkban is, tette hozzá az intézményvezető. Ezután a diákok közös mulatsága következett, ám azt iskolai helyszínen kívül rendezték.