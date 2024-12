Celebfigyelő 26 perce

Legyen Ön is milliomos: Palik László interjút adott

A TV2 Legyen Ön is Milliomos! című kultikus műsorának műsorvezetője, Palik László interjút adott a szekszárdi származású Abaházi Csabának a Retro Rádióban. Elárulta neki a titkait, mesélt új feladatairól, és a Legyen Ön is milliomos! műsor kulisszatitkainak rejtelmeibe is betekintést engedett.

Palik László, a Legyen Ön is milliomos! műsorvezetője beszélt új feladatáról, és arról is, hogy számára miért mindig a másnap számít, azután, mikor a nézők a tévéképernyőjén látják. Palik László a Retro Rádió Abaházi presszó című rádióműsorának vendége volt. Abaházi Csaba szekszárdi származású rádiós és Palik László a TV2 Legyen Ön is milliomos! műsorának műsorvezetője (Fotó: Facebook/Abaházi Csaba) Legyen ön is milliomos: Palik László titkai Abaházi Csaba így számolt be Palik Lászlóval való találkozásáról a Facebook-oldalán: „Pár nap szabadság után ma újra kinyit az Abaházi Presszó! A szünet alatt pont volt időm és lehetőségem tévét nézni, ezúttal nem csak meccseket néztem, hanem körbekapcsolgattam, és örömmel láttam, hogy újra képernyőre került a Legyen Ön is Milliomos!, új műsorvezetővel, vagyis játékmesterrel, Palik Lászlóval!” Nos, Palik László az Abaházi Csabával folytatott beszélgetés során betekintést engedett az életébe. Elmondta, hogy lassan negyven éve dolgozik a szakmájában, amelyben vannak periódusok, amikor az ember nincs előtérben, de ő a hátterben is nagyon szeret lenni. Ám mikor a nyilvánosságnak csinál valamit, akkor nem teheti meg, hogy például azt mondja Abaházi Csabának, hogy nem megy el hozzá beszélgetni, mert akkor nem tudja támogatni azt a terméket – ez esetben a Legyen Ön is milliomos! című műsort –, amelyre felkérték. A másnap érdekli Palik Lászlótól elhangzott, hogy mindig a másnap érdekli, hogy a tévénéző mit mond, hiszen másnap reggel jönnek meg a nézettségi adatok. Abból feketén-fehéren látják, hogy tetszett-e a nézőknek a műsor. – Onnantól nekünk csönd a nevünk, mert helyettünk a számok beszélnek. A nézőt nem lehet felülbírálni, ez neki készül – tette hozzá Palik László. További részletek az Abaházi Presszó műsorában hallhatóak.

