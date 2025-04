Házasodna a gazda: várják a jelentkezőket

Szombat este, április ötödikén három nő és öt férfi mutatkozott be az RTL-en, akik szeretnék a mindennapjaikat megosztani egy olyan társsal, akihez közel áll a vidéki élet romantikus miliője. A Házasodna a gazda első epizódjában megismerhettük a párra váró gazdasszonyokat és gazdákat, akik megmutatták, hogyan telnek a mindennapjaik, és arról is meséltek, milyen társat képzelnek el maguk mellé, tudatta az RTL Sajtóklub. A gazdák Tolna vármegyeiek jelentkezését is várják. Jelentkezni hozzájuk a cikkünkben, a neveikre kattintva lehet.

Házasodna a gazda: Gyuri gazda, teljes nevén Takács György. A Bács -Kiskun vármegyei Felsőlajoson és Budapesten is él

Házasodna a gazda: Gyuri gazda

A gazdák: Gyuri gazda huszonkilenc éves, a lovarda ura és a pult fenegyereke a párválasztás és családalapítási időszakba lépett. Lovarda tulajdonos és vállalkozó. Nagyon érzékeny, romantikus alkat.

Házasodna a gazda: Zsuzsi gazda, azaz Sperling Zsuzsanna Cecily. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszainoka községben él

Zsuzsi gazda

Zsuzsi gazda a lovaglás szerelmese, harminc hektáros birtokán állatokkal él és dolgozik nap mint nap. Huszonkilenc éves, állattenyésztő mérnök, állatorvosi asszisztens.

Házasodna a gazda: András gazda, teljes nevén Szűcs András. A Hajdú-Bihar vármegyében található Újlétán él, foglalkozása mezőgazdász

András gazda

András gazda harminchárom éves, a tormatermesztésben találta meg a hivatását, nemcsak a földek művelésében, hanem az élet nagy döntéseiben is határozott. Maximalistának tartja magát a munkában.

Házasodna a gazda: Dávid gazda, Vas Dávid. Ambiciózus, jószándékú, becsületes, szavahihető férfinak tartja magát, aki rendben van magával, a külsejével

Dávid gazda

Dávid gazda huszonkét éves, a krizantémok mestere, huszonkét éves makói kertész. A hagyományok és a zene világában is otthonosan mozog. Tudja, hogy mit akar az élettől és a szerelemtől. Fontos szerepet játszik életében a vallás. Református.

Házasodna a gazda: Barna gazda, teljes nevén Nagy Barna. Negyvenegyéves, végzettsége erdész technikus, juhászképzőbe is járt. Foglalkozása mezőgazdász

Barna gazda

Barna gazda a juhászat és a gazdálkodás mindennapjai mellett bízik abban, hogy a szerelemben is megtalálja már a helyét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyaron lakik. Munkacentrikus, egyszerű embernek gondolja magát. Jószívűségét sokan kihasználják.

Házasodna a gazda: Erika gazda, azaz Nagy Erika. Dinamikus személyiség, folyton csinálnia kell valamit. Mióta édesanya, azóta megfontoltabban dönt, kitartóbbá vált, és törekszik megvalósítani az álmait

Erika gazda

Erika gazda határozott, nyitott személyiség, aki tudja mit akar az élettől. Harminchat éves, a Nagykörős melletti Kocséron lakik. Lovasoktató, díjugrató edző, jelenleg egyetemre jár, egy gyermeke van, elvált.

Házasodna a gazda: Dóri gazda, teljesen nevén Vanczák Dóra. Huszonkilenc éves, dolgos, határozott, vicces hölgy, aki kötelességtudó és sokszor magát szorítja háttérbe másokkal szemben

Dóri gazda

Dóri gazda szívvel-lélekkel vezeti a tejelő szarvasmarhatelepét, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Emődön él. Egy hosszú párkapcsolat és egy elmaradt esküvő után most újra nyitott a szeretetre és a jövőre.