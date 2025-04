Házasság első látásra: ő Wollner Péter barátnője

A TV2 Házasság első látásra második évada ugyan már idén januárban befejeződött, a szereplők sorsát azonban továbbra is nyomon követi a nagyközönség. Wollner Péter Brumi szerelmes lett egy Bianka nevű hölgybe, akivel közös a munkahelye.

Házasság első látásra. Wollner Péter Brumi titokban tartotta, hogy ki az új barátnője, akivel együtt is wellnessezett, ám eleinte csak ő volt látható a közös időtöltéseiken készült fényképeken

Forrás: Facebook/Wollner Péter

Házasság első látásra: ott van a Facebookon

Wollner Péter Brumi a műsor befejezése után egy ideig titkolta, hogy kihez húz a szíve. Ám mostanra már itt-ott feltűnnek a barátnőjével közös fotóik, valamint egyre több információ lát napvilágot a választott hölgyről. A Metropol idén márciusban hozta nyilvánosságra, hogy Brumi barátnőjét Biankának hívják. Nos, a Facebook keresőben mi is rátalálhatunk. Írjuk be a keresőbe, hogy Bianka paksi atomerőmű, nyomjunk egy entert, majd a Facebook bal oldalán látható Szűrők felirat alatt kattintsunk az Emberek menüponthoz. És már meg is jelenik Brumi barátnője.