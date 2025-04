Kísértés Brigit is elemezte a médiahatóság

A média és hírközlési hatóság 2024 szeptember elsejétől, a Kísértés első epizódjától kísérte figyelemmel a műsor adásait. A Kísértésnek múlt év októberben lett vége.

A TV2 Kísértés című műsorának dombóvári kötődésű szereplője, Farkas Brigi egy egész ország előtt hagyta ott dombóvári származású vőlegényét, Lapp Dusánt

Fotó: TV2

Kísértés Brigit is elemezték

A Kísértés dombóvári kötődésű párja, Farkas Brigi és Lapp Dusán viselkedését is vizsgálta a hatóság. Ismertették: a vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a műsorformátum tartalmazott-e a védendő korosztály számára ártalmas elemeket. A hatóság elemzésében szerepel, hogy a Kísértés több olyan aspektust is közvetített, amelyet, ha a tizennyolc év alattiak helytelenül értelmeznek, akár káros normák kialakulásához is vezethetnek. Többek közt ilyennek számított a szexuális partnerek gyakori váltogatása. A teljes hatósági elemzés itt olvasható.