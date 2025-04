M. Dobos Marianne nyilatkozott a házasságáról

M. Dobos Marianne 2025. április hetedikén tett közzé néhány sort a férjével közös élményükről a közösségi médiában.

M. Dobos Marianne és férje, M. Kovás Róbert a Siroki várban 2025 tavaszán

Fotó: Facebook/M. Dobos Marianne

M. Dobos Marianne pihen

M. Dobos Marianne így fogalmazott kettejükről: "Pár nap pihenés és újabb ismerd meg hazádat túra. Most a Siroki vár környékét járjuk be" – írta. A Hír tévés házaspár 2022-ben kötötte össze az életét. Mivel közös munkahelyük is van, így talán többször tudnak találkozni, ám elfoglaltságuk miatt pihenésre csak kevés idejük jut. A rajongóikkal rendszeresen megosztják az együtt töltött pihenésekről a közös fotókat, így hozzák tudomásukra, hogy még mindig szeretik egymást.