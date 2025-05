Kóbor János lányát kritizálják a dala miatt – Léna keményen visszavágott

A Kossuth- és Liszt Ferenc díjas Kóbor János lányát kritizálják a rajongók. Kóbor Léna egy csajos, trendi popdallal, modern videóklippel mutatkozott be, mint énekesnő.

Kóbor János lánya, Léna idén ősszel érkezik Szekszárdra az Omega musical főszereplőjeként Fotó: Facebook/Kóbor Léna

Kóbor János lányát kritizálják

A rajongók kommentekben veszekednek Kóbor Léna dala miatt a Facebookon:

"Azért egy kicsit lehetnél igényesebb, magaddal is és apád emléke miatt is" – írta egyikük. Lénát többen védik: "Szerintem ilyen esetben az az elegánsabb megoldás, ha neked ez nem tetszik, akkor simán tovább görgeted és keresel magadnak olyan zenét, előadót, aki szimpatikus neked." Léna is válaszolt rajongójának: "Ha valóban kedvelnéd az Omegát vagy Apumat, akkor nem kötekednél velem, hanem elfogadnád, hogy Apukám is így szeretett, és ilyen a Mecky lánya és ilyen is lesz".