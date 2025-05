Köllő Babett: így fogadta a lehetséges szexuális viszonyt – fotók!

Perness Norbert a Kanári-szigeteken várta a hozzá érkező két hölgyet, akik közül az egyik talán életre szóló társa lehet. Köllő Babett nem rejtette véka alá, mit gondol, hogy fogadta, hogy Norbert Eszterrel akár azonnal ágyba is bújna. Íme a fotók.

Köllő Babett Budapestről faggatta a Kanári szigeteken élő Perness Norbertet, a Határtalan szerelem egyik szereplőjét, hogy mi a véleménye a lányokról. Norbert elmondta, hogy az egyikükkel ágyba bújna Fotó: MW/RTL

Köllő Babett az RTL-en

A Határtalan szerelem című párkereső reality műsorban Perness Norbert Köllő Babettnek beszámolt arról, hogy neki Eszter nagyon tetszik. Úgy érezte, ha korábban egy budapesti szórakozóhelyen, vagy bárhol máshol találkoznak, akkor is azonnal egy hullámhosszon lettek volna. Szerinte a magyar fővárosban is át tudnák beszélni az estét, délutánt. Elmondta, hogy a Kanári szigeten sem volt ez másként, és miután elkezdtek általános témákról beszélgteni, végül elhívta vacsorázni. Norbert hozzátette, hogy megpróbálnak Eszterrel egy kis teret kiszakítani maguknak és elutaznak, és még az is lehet, hogy nem indulnak vissza, hanem aznap akár együtt is alszanak. Bizalommal tekintett a napra, azt mondta, hogy szerinte Eszterrel köztük bármi megtörténhet aznap este. Norbert és Eszter közös időtöltését itt lehet megtekinteni. A Határtalan szerelem harmadik része ma, szerdán este 19.25-kor kezdődik az RTL csatornán.