A Retro Rádió sztárjai érkeztek Szekszárdra – még Várpalotáról is követték őket a rajongók

Szelfik, ölelés, autogrammok és ajándékok a vendégeknek. Sokan várták a két ismert műsorvezetőt a szekszárdi One Iroda előtt. Volt olyan, aki Várpalotáról utazott idáig, hogy személyesen találkozzon a Retro Rádió kedvenc műsorvezetőivel.

Fotó: Denes Martonfai

Szekszárdról vezették a műsort a Retro Rádió sztárjai

A találkozásért sok kilométert megtévő Bagosi László azt mondja, naponta küld üzeneteket vagy telefonál a rádióba, szinte személyes a kapcsolata a műsorvezetőkkel. Valóban ez látszott a találkozón, szinte barátként köszöntötték egymást. Dénes Tamás és Vágó Piros több várost érintő túrája keretében érkezett Szekszárdra. Miközben találkoznak a közönséggel, műsort is készítenek, hiszen a különböző helyszínekről élőben jelentkeznek be a műsorfolyamba. Elsősorban arra kíváncsiak, hogy a rajongók mit tartanak értéknek a saját városukban és környékén. A népszerű műsorvezetőnő szerint ennek kettős hozadéka is lehet. Egyrészt a hallgatók végiggondolják ugyanezt saját lakhelyük tekintetében, másrészt ily módon egyfajta turisztikai promóció is zajlik, hiszen ezzel vonzóvá lehet tenni Magyarország különböző vidékeit. – A rádió népszerűsége indulása óta töretlen, s ennek két biztos összetevője van. Az egyik a zenei kínálat, melyet reményeink és tapasztalataink szerint nagyon szeretnek a hallgatók – mondja Dénes Tamás. A másik pedig azok a személyiségek, Bochkortól Vágó Pirosig vagy B. Tóth Lászlóig, akik a hangjukat és szakmai tudásukat adják mindehhez.