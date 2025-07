Borzalmas történet 1 órája

Öngyilkosságot kísérelhetett meg „Ekszöszájzbúk” Ferike - élet és halál között lehet a férfi (videóval)

Egyre súlyosabb fordulatokat vesz a 2000-es évek elején mémmé vált „Ekszöszájzbúk” Ferike, azaz Horváth Ferenc tragikus története. Mint arról tegnap beszámoltunk, „Ekszöszájzbúk” Ferike a gyanú szerint június 20-án a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Egészségügyi Központjában megölte zárkatársát. A férfi – aki gyerekként a TV2 Napló című műsorában tűnt fel zavart viselkedésével – jelenleg is előzetes letartóztatásban van, de most a saját élete is veszélyben forog.

A TV2 stábja Felsőnánán forgatott, ahol „Ekszöszájzbúk” Ferike családja ma is él. Egy helyi férfi – aki saját elmondása szerint ismeri a családot – azt nyilatkozta, hogy Ferike édesanyjától úgy tudja: fia nemrég öngyilkosságot kísérelt meg a rácsok mögött. A súlyosan megzavarodott állapotban lévő férfi szögeket és más éles fémtárgyakat nyelhetett le, amelyek életveszélyes sérüléseket okoztak neki. Állapota a hírek szerint válságos, jelenleg is orvosi megfigyelés alatt áll. „Ekszöszájzbúk” Ferike 2004-ben tűnt fel először a Tv2 riportjában

Forrás: TV2 Valóban gyilkolhatott „Ekszöszájzbúk” Ferike A történtekkel kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Gasz Péter a csatornának megerősítette: emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki egy 33 éves férfit, akinek érintettsége felmerült a június végi haláleset kapcsán. Bár a hivatalos közlemény szerint az elhunyt zárkatárs természetes okok – légzési és keringési elégtelenség – következtében hunyt el, sajtóinformációk szerint a rendőrség és az ügyészség mára gyilkossági ügyként kezeli a halálesetet. Az internet nem felejt A „Ekszöszájzbúk” Ferike-jelenség 2004-ben kezdődött, amikor a 12 éves Horváth Ferenc a TV2 Napló című műsorában tűnt fel. A riportban Ferike zaklatottan, mélyített hangon beszélt, gyakran értelmetlen, torzított szavakat ismételgetett – köztük az ikonikus „ekszöszájzbúk” kifejezést, amely vélhetően az angol „exercise book” (leckefüzet) elferdített változata volt. A felvétel kultikussá vált, a fiú pedig évekre a magyar internetes folklór részévé vált. Látó is vizsgálta Ferikét A család akkor úgy nyilatkozott: Ferike viselkedéséért nem orvosi okok felelősek, szerintük démoni megszállottság áll a háttérben. A riportban megszólaló látó, Ursinyi Julianna is természetfeletti magyarázattal szolgált. A közvéleményt ez akkoriban sokkolta, de a fiú története azóta sem lett kevésbé nyugtalanító. Végül kiderült, hogy Ferike csak egy új biciklit szeretett volna, és a démoni történettel próbálta zsarolni a szüleit. „Ekszöszájzbúk” Ferike felnőttként is rendszeresen a hatóságok látókörébe került. 2011-ben a szekszárdi kórház pszichiátriai osztályáról szökött meg, országos körözést adtak ki ellene. Azóta több alkalommal is kényszerkezelés alá helyezték mentális állapota és erőszakos viselkedése miatt.