Szép gesztus 32 perce

Az ismert milliárdos nagy bajban levő bátaszéki családnak segített (videóval)

Alig néhány órája derült ki, miért is járt hétvégén a megyében a Nagy Ő-ként ismert milliárdos vállalkozó, Jákob Zoli. Bár többen látták őt Szekszárdon, és többen fotózkodtak is vele a helyi Tesco áruházban, az igazi ok, amiért a térségbe látogatott, csak most vált nyilvánossá. Mutatjuk, hogy telt Jákob Zoli bátaszéki útja.

A sikeres üzletember, aki 2023-ban a TV2 párkereső realityjében vált országosan ismertté, egy bátaszéki nagycsaládhoz érkezett, ahol az édesanya több gyermeket nevel rendkívül nehéz anyagi körülmények között. A család – Jákob Zoli elmondása szerint – már azt sem tudta megengedni magának, hogy a gyerekek megfelelő szemüveget kapjanak. Jákob Zoli Bátaszéken jótékonykodott

Forrás: baon.hu A megható látogatásról készült videót a vállalkozó vasárnap este osztotta meg saját TikTok-csatornáján. A rövidfilmben az látható, ahogy Jákob Zoltán személyesen keresi fel a családot, és egy nagy értékű vásárlási utalványt ad át az édesanyának – ezzel is segítve a mindennapi kiadások enyhítését, különös tekintettel a gyerekek szükségleteire. Jákob Zoli bátaszéki látogatása kiakasztotta a TikTokot A videó alig 15 órával a feltöltése után már több mint 230 ezer megtekintésnél jár, a kommentek között pedig egymást érik a köszönetnyilvánítások és a meghatott reakciók. Sokan méltatják a milliárdos emberségét, és azt, hogy a televíziós szereplés után sem távolodott el azoktól, akiknek igazán szükségük van segítségre. Az utalvány pontos értékét nem hozták nyilvánosságra, de Jákob úgy fogalmazott a videóban: „Ez nem nagy összeg nekem, de nekik most mindent jelenthet.” A család neve – a gyerekek védelme érdekében – nem került nyilvánosságra, de a vállalkozó azt is hozzátette, hogy a továbbiakban is figyelemmel kíséri majd a sorsukat, és ahol tud, segít. Jákob Zoli alapítványt hozott létre, hogy rászorulókat segítsen, így korábban is tett jótékony célú felajánlásokat – többek között civil szervezeteknek és hátrányos helyzetű fiataloknak –, de ritka, hogy ilyen közvetlen és személyes gesztussal fordul egy konkrét család felé. @jakob.zoli Egy családhoz ugrottunk be Bátaszéken… A szomszédos Baján jártam gimibe… ♬ eredeti hang - Jákob Zoli