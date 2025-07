Marsi Anikó tizenöt kilót fogyott, és a férjének így is tetszik

– Ha jön egy olyan jóképű férfi az életemben, mint amilyen jóképű a férjem, (...) és őneki tetszem, hát akkor mit számít az a plusz öt kiló, az a plusz első öt kiló, mert neki egyébként az is nagyon tetszett. Sajnos neki az én plusz tizenöt kilóm is tetszett, és nem is értette... (...) És hát közben ránézek, elolvadok, hogy ha egy ilyen jóképű férfinek tetszem, hát akkor magamnak nem. Na de ez volt a probléma, neki nem lett volna semmi problémája az én alkatommal, holott, amikor megismerkedtünk egymással, akkor azért véletlenül sem voltam olyan kerek – mondta Abaházi Csabának Marsi Anikó. A teljes beszélgetést cikkünk végén találják. Marsi Anikó fogyásáról a Hír TV műsorában is mesélt, ami ezen a linket érhető el.