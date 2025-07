A Cápák is beadták a derekukat – a szekszárdi tea lenyűgözte őket

– Amikor a műsorban megkínáltam teámmal a Cápákat, egyrészt az ízek is önmagukért beszéltek – idézte fel a stúdióban töltött perceket Süveges Attila. – Másrészt én is elmondtam, hogy termékünk nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacon is ritkaságszámba megy. A tasak csomagolása is védett, speciális kialakítású, így az első benyomás már vizuálisan is prémium érzetet kelt. A Cápák a kóstoláskor bizonyára nyugtázták azt a szenvedélyemet is, amivel erről a termékről beszéltem.

Nemcsak halat, hálót is adnak

Ezt a megérzést támasztja alá az is, hogy Lakatos István, a „számok embere” hárommillió forintot ajánlott fel tizenöt százalékos tulajdonrészért. Balogh Levente, az „ásványvízkirály” hasonló feltételekkel csatlakozott és nem rejtette véka alá véleményét: szerinte a Mixtea egyetlen „hibája”, hogy nem ő maga találta ki. Így Süveges Attila két befektetőt is maga mellé állított, és összesen hatmillió forintos tőkével vághat bele a piacbővítésbe – nemcsak Magyarországon, hanem akár határokon túl is.

A fiatal vállalkozó azonban nem csupán a pénznek örül. Számára legalább ilyen értékes a Cápák által nyújtott kapcsolati háló. Ez az a kapu, ami új piacokat nyithat meg előtte. S van még egy fontos mozzanat, amiről érdemes szót ejteni. Mert Süveges Attila úgy fogalmazott, hogy termékének sikere nemcsak neki, hanem Tolna vármegye és azon belül Szekszárd hírnevének is jót tesz. Hiszen a Mixtea, ez az aromás, karakteres és minőségében is kiemelkedő teakeverék egy szekszárdi üzemben készül. Éppen ezért bárhol is ízlelik meg a világban, minden kortyával ezt a vidéket képviseli.

Ami végül is meggyőzte a Cápákat