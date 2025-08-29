A Csurgó zenekar harmincadik születésnapját ünneplik (videó)

A Csurgó zenekar három évtizede muzsikál gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek. Együtt ünnepelnek a barátaikkal, a rajongóikkal.

A Csurgó zenekar három évvel ezelőtti, egyik jótékonysági koncertje a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban

Fotó: Ruip Gergő

A Csurgó zenekar harminc éves

Születésnapjuk alkalmából különböző meglepetésekkel kedveskednek rajongóiknak a Facebookon. Számos videót találni az oldalukon, amelyekben barátaik, tisztelőik méltatják őket és titkokat is elárulnak a zenekarról. A Csurgó zenekar születésnapi ünnepi koncertje szeptember huszonegyedikén délután fél ötkor, a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon lesz. Elhangzanak a legkedvesebb dalaik, köztük a sokak által ismert és szeretett „Méhecskés dal” is. Ha tehetik, nézzék meg a Csurgó zenekar Facebook oldalát, valamint látogassanak el a koncertjeikre, hiszen a jókedv, a zene és a közös emlékek garantáltak.