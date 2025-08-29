1 órája
A Csurgó zenekar harmincadik születésnapját ünneplik (videó)
A szekszárdi zenekar idén lett harminc éves, és tele van szívhez szóló köszöntésekkel a Facebook oldaluk. Köszönti őket többek közt Heimann Zoltán borász, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, a Bátai Bodorka Gyermektánccsoport. A Csurgó zenekar ünnepel.
A Csurgó zenekar három évtizede muzsikál gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek. Együtt ünnepelnek a barátaikkal, a rajongóikkal.
A Csurgó zenekar harminc éves
Születésnapjuk alkalmából különböző meglepetésekkel kedveskednek rajongóiknak a Facebookon. Számos videót találni az oldalukon, amelyekben barátaik, tisztelőik méltatják őket és titkokat is elárulnak a zenekarról. A Csurgó zenekar születésnapi ünnepi koncertje szeptember huszonegyedikén délután fél ötkor, a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon lesz. Elhangzanak a legkedvesebb dalaik, köztük a sokak által ismert és szeretett „Méhecskés dal” is. Ha tehetik, nézzék meg a Csurgó zenekar Facebook oldalát, valamint látogassanak el a koncertjeikre, hiszen a jókedv, a zene és a közös emlékek garantáltak.