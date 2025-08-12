augusztus 12., kedd

3 órája

A Nemzeti Színház szekszárdi művésznője Érténybe látogat

Címkék#színművész#Tóth Auguszta#Nemzeti Színház

Brunner Mónika

A szekszárdi születésű Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház színművésze idén augusztus harmincadikán Érténybe látogat az 1983-ban elhunyt Mezei Mária színésznő életpályáját bemutató önálló estjével. A Mezei Mária: Hoztam valamint a hegyekből című estnek az értényi Művelődési Ház ad otthont este hat órától. Az előadás a Déryné Programnak köszönhetően ingyenes.  

A fénykép előterében Mezei Mária, a háttérben Tóth Auguszta színésznő látható Fotó: MW

 

 

