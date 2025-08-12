Előadás
1 órája
A Nemzeti Színház szekszárdi művésznője Érténybe látogat
A szekszárdi születésű Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház színművésze idén augusztus harmincadikán Érténybe látogat az 1983-ban elhunyt Mezei Mária színésznő életpályáját bemutató önálló estjével. A Mezei Mária: Hoztam valamint a hegyekből című estnek az értényi Művelődési Ház ad otthont este hat órától. Az előadás a Déryné Programnak köszönhetően ingyenes.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre