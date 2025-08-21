augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Barabás Évi is ott volt a Szigeten

Címkék#Barabás Évi#2025#celebfigyelő#Sziget

Az RTL ismert televíziós személyisége is ott volt az idei Sziget Fesztiválon. Barabás Évi belefeledkezett az élménybe.

Brunner Mónika

Barabás Évi a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a fesztivált színesnek, szabadnak, szellemesnek és kreatívnak is nevezte.

Az RTL ismert televíziós személyisége is ott volt az idei Sziget Fesztiválon. Barabás Évi „belefeledkezett” az élménybe. Fotó: Facebook/Barabás Évi
Barabás Évi a Szigeten. A televíziós számos fényképet tett közzé a közösségi médiában szigetes élményeiről Fotó: Facebook/Barabás Évi

Barabás Évi is ott volt

A bejegyzés tanúsága szerint a bonyhádi származású televíziós teljesen kikapcsolódott a rendezvényen. A Sziget számára nem csupán kulturális esemény, hanem egyfajta feltöltődés is volt, amely inspirálta, kikapcsolta, mozgásban tartotta és megihlette. Barabás Évi rendszeresen részt vesz közéleti és jótékonysági eseményeken, így nem meglepő, hogy a Sziget szabadsága és sokszínűsége különösen közel áll hozzá. Posztja nemcsak személyes élménybeszámoló, hanem egyfajta reflexió is arra, milyen fontos a kulturális sokszínűség és az önkifejezés lehetősége a mai társadalomban. Az idei Sziget fesztivál 2025. augusztus tizenegyedikén zárult. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu