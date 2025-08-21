Barabás Évi is ott volt a Szigeten

Barabás Évi a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében a fesztivált színesnek, szabadnak, szellemesnek és kreatívnak is nevezte.

Barabás Évi a Szigeten. A televíziós számos fényképet tett közzé a közösségi médiában szigetes élményeiről Fotó: Facebook/Barabás Évi

Barabás Évi is ott volt

A bejegyzés tanúsága szerint a bonyhádi származású televíziós teljesen kikapcsolódott a rendezvényen. A Sziget számára nem csupán kulturális esemény, hanem egyfajta feltöltődés is volt, amely inspirálta, kikapcsolta, mozgásban tartotta és megihlette. Barabás Évi rendszeresen részt vesz közéleti és jótékonysági eseményeken, így nem meglepő, hogy a Sziget szabadsága és sokszínűsége különösen közel áll hozzá. Posztja nemcsak személyes élménybeszámoló, hanem egyfajta reflexió is arra, milyen fontos a kulturális sokszínűség és az önkifejezés lehetősége a mai társadalomban. Az idei Sziget fesztivál 2025. augusztus tizenegyedikén zárult.