1 órája
Dzsúdló Pakson ad koncertet az államalapítás ünnepén
Az Ürgemezei Pihenőparkban tartják az idei Szent István Napok kulturális programjait. Az államalapítás ünnepén, augusztus huszadikán Dzsúdló ad koncertet Pakson.
Dzsúdló szerdán este lép a színpadra a Szent István Napok 2025 sztárvendégeként.
Dzsúdló újra Pakson
Érkezik hozzánk hazánk egyik legnagyobb sztárja augusztus huszadikán. Szerdán este kilenc órától a paksi Ürgemezei Pihenőpark nagyszínpadán lép fel az országosan ismert és népszerű énekes, Dzsúdló. A koncert előtt a Tűzvirág Táncegyüttes szórakoztatja a közönséget. A paksi lakosok ingyenesen vehetnek részt a koncerten, ha bemutatják lakcímkártyájukat. Minden más érdeklődő számára a nagyszínpadi eseményekre a belépő négyezer forint naponta. Dzsúdló idén nemcsak a zenével hódít. A saját nevét viselő McDonald's menüje miatt Tolna vármegyében is sorban állnak a rajongók, hogy megkóstolják a különleges ajánlatot. Az államalapítás ünnepi paksi és Tolna vármegyei programjairól itt olvashat.