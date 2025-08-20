Dzsúdló Pakson ad koncertet az államalapítás ünnepén

Dzsúdló szerdán este lép a színpadra a Szent István Napok 2025 sztárvendégeként.

Dzsúdló országszerte népszerű előadó, Pakson is rendszeresen várják a rajongók, hogy koncertet adjon, idén ismét az államalapítás ünnepének sztárvendége

Fotó: Molnár Gyula

Dzsúdló újra Pakson

Érkezik hozzánk hazánk egyik legnagyobb sztárja augusztus huszadikán. Szerdán este kilenc órától a paksi Ürgemezei Pihenőpark nagyszínpadán lép fel az országosan ismert és népszerű énekes, Dzsúdló. A koncert előtt a Tűzvirág Táncegyüttes szórakoztatja a közönséget. A paksi lakosok ingyenesen vehetnek részt a koncerten, ha bemutatják lakcímkártyájukat. Minden más érdeklődő számára a nagyszínpadi eseményekre a belépő négyezer forint naponta. Dzsúdló idén nemcsak a zenével hódít. A saját nevét viselő McDonald's menüje miatt Tolna vármegyében is sorban állnak a rajongók, hogy megkóstolják a különleges ajánlatot. Az államalapítás ünnepi paksi és Tolna vármegyei programjairól itt olvashat.