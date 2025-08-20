augusztus 20., szerda

Dzsúdló Pakson ad koncertet az államalapítás ünnepén

Az Ürgemezei Pihenőparkban tartják az idei Szent István Napok kulturális programjait. Az államalapítás ünnepén, augusztus huszadikán Dzsúdló ad koncertet Pakson.

Brunner Mónika

Dzsúdló szerdán este lép a színpadra a Szent István Napok 2025 sztárvendégeként. 

Elmaradtak a koncertek a paksi Szent István Napokon vasárnap, a Dzsúdló, a Willcox és a Yamina
Dzsúdló országszerte népszerű előadó, Pakson is rendszeresen várják a rajongók, hogy koncertet adjon, idén ismét az államalapítás ünnepének sztárvendége
Fotó: Molnár Gyula

Dzsúdló újra Pakson

Érkezik hozzánk hazánk egyik legnagyobb sztárja augusztus huszadikán. Szerdán este kilenc órától a paksi Ürgemezei Pihenőpark nagyszínpadán lép fel az országosan ismert és népszerű énekes, Dzsúdló. A koncert előtt a Tűzvirág Táncegyüttes szórakoztatja a közönséget. A paksi lakosok ingyenesen vehetnek részt a koncerten, ha bemutatják lakcímkártyájukat. Minden más érdeklődő számára a nagyszínpadi eseményekre a belépő négyezer forint naponta. Dzsúdló idén nemcsak a zenével hódít. A saját nevét viselő McDonald's menüje miatt Tolna vármegyében is sorban állnak a rajongók, hogy megkóstolják a különleges ajánlatot. Az államalapítás ünnepi paksi és Tolna vármegyei programjairól itt olvashat.

 

