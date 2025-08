Gyarmati Jázmin beragyogja Tolnát – sztárfellépő a Roma Napon

A Roma Nap sztárvendégeként lép színpadra Gyarmati Jázmin augusztus nyolcadikán, pénteken este hét órakor az Alta Ripa Szabadidőparkban, a festői Holt-Duna partján.

Gyarmati Jázmin az X-Faktorban vált országosan ismertté

Fotó: Facebook/Gyarmati Jázmin

Gyarmati Jázmin Tolna sztárja

A tolnai roma nap ünnepi beszédekkel kezdődik délután három órától, majd hagyományőrző tánccsoportok színes kavalkádja varázsolja el a közönséget. A szervezők nemcsak a roma kultúráról, hanem a roma gasztronómiáról is gondoskodnak: lecsós vegyespörkölt kerül az asztalokra, amely garantáltan megdobogtatja a hagyományőrző roma ételek kedvelőinek szívét. A zenés programok sora a Bogyiszlói Zenekar fellépésével indul, majd jön a várva várt pillanat: a szekszárdi származású Gyarmati Jázmin, aki nemcsak hangjával, hanem kisugárzásával is elvarázsolja a közönséget. Az estét Lakatos Géza és zenekara koronázza meg fergeteges szabadtéri táncos bulival. A családokat büfé, légvár, arcfestés és csillámtetoválás is várja – így minden adott egy felejthetetlen nyári naphoz Tolnán. A részletes programot itt találja.