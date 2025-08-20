Gyermeket vár a népszerű színésznő

Örömhírt közölt Facebook-oldalán a Vígszínház: „társulatunk meghatározó tagja, Szilágyi Csenge anyai örömök elé néz! Szívből gratulálunk Csengének, aki a 2025/26-os évadban már nem lép színpadra, hogy teljes nyugalomban készülhessen élete egyik legszebb és legfontosabb időszakára.”

Szilágyi Csenge színésznő egy időre elköszönt a Vígszínház közönségétől

Forrás: Facebook

Szilágyi Csenge Tolna vármegyéhez is kötődik, hiszen Kajdacson töltötte a gyerekkora jelentős részét. Néhány éve átvehette a Vígszínház elismerését, a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt, akkor készítettünk vele hosszabb beszélgetést, amelyben így fogalmazott: „három települést is otthonomnak vallhatok. Nagyváradot, ahol születtem, és ahova a családi gyökereim kötnek, Kajdacsot, ahol felnőttem és Budapestet, ahol tanultam, ahol dolgozok és élek.”