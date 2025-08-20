augusztus 20., szerda

István névnap

15°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anyai örömök

28 perce

Gyermeket vár a népszerű színésznő

Címkék#Vígszínház#közönség#színésznő

Élete egyik legszebb és legfontosabb időszakára készül Szilágyi Csenge. A Vígszínház színésznője – aki Kajdacson töltötte gyermekéveit – babát vár.

Révészné Hanol Erzsébet

Örömhírt közölt Facebook-oldalán a Vígszínház: „társulatunk meghatározó tagja, Szilágyi Csenge anyai örömök elé néz! Szívből gratulálunk Csengének, aki a 2025/26-os évadban már nem lép színpadra, hogy teljes nyugalomban készülhessen élete egyik legszebb és legfontosabb időszakára.”

Szilágyi Csenge színésznő egy időre elköszönt a Vígszínház közönségétől
Forrás:  Facebook

Szilágyi Csenge Tolna vármegyéhez is kötődik, hiszen Kajdacson töltötte a gyerekkora jelentős részét. Néhány éve átvehette a Vígszínház elismerését, a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt, akkor készítettünk vele hosszabb beszélgetést, amelyben így fogalmazott: „három települést is otthonomnak vallhatok. Nagyváradot, ahol születtem, és ahova a családi gyökereim kötnek, Kajdacsot, ahol felnőttem és Budapestet, ahol tanultam, ahol dolgozok és élek.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu